Alba Sevillano killer di Franca Monfrini è di nuovo in carcere | era evasa da 10 giorni

Si è presentata da sola davanti al carcere di San Vittore. È durata dieci giorni la fuga di Alba Leonora Sevillano Zambrano, ecuadoriana di 42 anni evasa da Bollate durante un permesso. Sarebbe sempre rimasta a Milano. Sevillano è stata condannata con fine pena previsto nel 2032 per un omicidio commesso a Milano nel 2011. Aveva strangolato con il suo stesso foulard, Franca Monfrini, 81 anni. L'anziana era stata uccisa da Sevilalno, che un momento prima si era offerta di aiutarla a trasportare la spesa. La quarantaduenne in quel periodo era fidanzata con un uomo, italiano, i cui genitori abitavano nello stesso condominio della vittima, in via Borsa quartiere Bonola a Milano. Quando ha commesso l'omicidio, la killer era incinta. Dopo aver ucciso la donna, che sembra l'avesse sorpresa a rovistare nella sua borsa, Sevillano le aveva rubato il bancomat e aveva fatto alcuni prelievi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

