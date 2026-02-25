Alba Sevillano ci ripensa | fuggita dal carcere di Bollate si consegna a San Vittore dopo 9 giorni

Alba Sevillano si è consegnata a San Vittore dopo aver evitato il carcere di Bollate per nove giorni. La sua fuga è stata motivata dal timore di tornare in cella, ma alla fine ha deciso di arrendersi. La donna, accusata di omicidio e detenuta in precedenza, ha preso questa decisione mentre era nascosta in una zona della città. La sua scelta ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e i residenti.

Milano, 25 febbraio 2026 – È durata meno di dieci giorni la fuga di Alba Leonora Sevillano Zambrano, la quarantaduenne ecuadoriana detenuta per omicidio che non era rientrata nel carcere di Bollate la sera del 15 febbraio dopo un permesso premio. Consegnata spontaneamente. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, la donna, con fine pena fissato nel 2032, si è presentata in carcere a San Vittore e si è consegnata agli agenti della polizia penitenziaria che la stavano ce rcando in tutta la Lombardia. Ora Zambrano verrà sentita dagli investigatori per capire cosa abbia fatto in questo periodo, dove sia stata e se qualcuno l'abbia aiutata a eludere le ricerche delle forze dell'ordine. L'omicidio del 2011. Zambrano sta scontando la condanna per l'omicidio di Franca Monfrini, avvenuto nell'ottobre del 2011 in via Borsa a Milano. Le due si conoscevano perché l'allora ventisettenne Alba era fidanzata con il figlio di alcuni vicini di casa della vittima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

