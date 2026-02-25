Al via la Dote Sport per i figli | contributo fisso di 100 euro

REGIONE. Il sostegno copre le attività per i minori dai 6 ai 17 anni. I corsi devono durare almeno sei mesi. Domande online entro il 18 marzo. La Dote Sport può essere richiesta per corsi dal costo compreso tra i 100 ed i 600 euro: quest’ultimo limite è elevato a mille euro nel caso di minori con disabilità con necessità di accompagnamento individuale. Ogni richiedente può presentare una sola domanda indicando il figlio o i figli per i quali è richiesta la Dote. Più nel dettaglio: i nuclei familiari con uno o due minori (nati dopo il 1° gennaio 2009) possono richiedere una sola Dote; se i minori sono tre possono richiedere fino a due Doti; i... 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

