Al Teatro Gigi Proietti Marcinelle Storie di Minatori

Prosegue con successo la stagione di prosa del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, il prossimo appuntamento è in programma per domenica 1° marzo alle 18.30 e sarà con lo spettacolo “Marcinelle. Storie di Minatori” scritto, diretto e interpretato da Ariele Vincenti con Francesco Cassibba, Sarah Nicolucci, Giacomo Rasetti e Vincenzo Tosetto. Lo spettacolo racconta la tragica vicenda del crollo della miniera di carbone di Bois du Cazier, a Marcinelle in Belgio, avvenuta nell’agosto del 1956 e durante il quale 262 minatori morirono a causa di un incendio e dei fumi tossici propagatisi a oltre 970 metri di profondità. Tra le vittime, 136 erano lavoratori italiani immigrati. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

