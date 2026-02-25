al san carlo la messa da requiem di verdi

Tempo di lettura: 2 minuti Con una dedica speciale alla memoria del maestro Roberto De Simone, al teatro di San Carlo di Napoli dopo “Nabucco” e “Falstaff” e’ di nuovo protagonista Giuseppe Verdi con la Messa da Requiem, una delle pagine più intense e monumentali del repertorio sacro ottocentesco. Venerdì 27 e sabato 28 febbraio 2026 (ore 19:00), per la Stagione di Concerti 20252026, Nicola Luisotti dirigerà l’Orchestra del Lirico di Napoli, il coro e’ preparato da Fabrizio Cassi. Interpreti di prestigio internazionale per le voci soliste: il soprano Pretty Yende, per la prima volta impegnata nel titolo verdiano, il mezzosoprano El?na Garan?a, il tenore Pene Pati e il basso John Relyea. Il “Requiem” composto in occasione della scomparsa di Alessandro Manzoni ha attraversato la storia del Teatro di San Carlo consolidando un legame che intreccia grandi eventi, celebrazioni storiche, voci leggendarie e direttori di fama internazionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

