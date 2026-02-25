Al Luigi di Savoia si semina legalità | l’Agenzia delle Entrate incontra gli studenti

Un ponte tra scuola e istituzioni per formare i cittadini di domani. All’Istituto “Savoia” di Chieti le classi quarte e quinte hanno partecipato al progetto “Fisco e Scuola”, iniziativa promossa in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate e con il Progetto Legalità “Senza Scorciatoie”, con l’obiettivo di diffondere la cultura della trasparenza, della legalità fiscale e del valore del bene comune. L’incontro, ospitato nell’Auditorium “V. Cianfarani”, ha visto la partecipazione di due funzionari dell’Agenzia delle Entrate, la dottoressa Marina Di Federico e il dottor Andrea Scipione, quest’ultimo tornato al “Luigi di Savoia” non più da studente ma in veste di esperto istituzionale. La sua testimonianza ha rappresentato per i ragazzi non solo un momento di approfondimento tecnico, ma anche un esempio concreto di come il percorso scolastico possa trasformarsi in una carriera al servizio dello Stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

