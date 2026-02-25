Al Louvre per 15 minuti | la foto virale del principe Andrea appesa dagli attivisti e i social sono impazziti

Domenica 22 febbraio, per quindici minuti, la Gioconda e la Venere di Milo hanno avuto un nuovo, improbabile vicino di parete. Nel cuore del Louvre di Parigi, il museo più visitato al mondo, è comparsa una cornice dorata con all’interno una fotografia che ha fatto il giro del pianeta: quella di Andrew Mountbatten-Windsor, accasciato sul sedile posteriore di una Range Rover, appena rilasciato dalla custodia della polizia di Norfolk. L’azione è stata rivendicata da Everyone Hates Elon, gruppo attivista britannico che si batte contro i miliardari e le ingiustizie sistemiche. Sul loro profilo Instagram hanno postato un video dell’operazione con una didascalia che non lascia spazio a interpretazioni: “ Dicono ‘appendilo al Louvre’. E così abbiamo fatto “. L’immagine, scattata dal fotografo di Reuters Phil Noble il 19 febbraio scorso, è stata incorniciata con cura e accompagnata da un cartello provocatorio: “ Ora sta sudando – 2026 “. 🔗 Leggi su Screenworld.it

