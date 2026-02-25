Al lavoro senza contratto né permesso di soggiorno | chiuso ristorante in Valdisieve E sanzione da oltre 15mila euro

Firenze, 25 febbraio 2026 – Sospeso un ristorante-pizzeria nel territorio della Valdisieve per gravi violazioni occupazionali. È quanto emerso nel corso di un controllo condotto, in ore serali, la scorsa settimana dagli ispettori del lavoro dello Iam fiorentino (Ispettorato d'area metropolitana), insieme alla guardia di finanza di Pontassieve (Firenze). Nel corso dell'ispezione sono stati identificati quattro lavoratori, di cui tre sono risultati impiegati in assenza di contratto e di tutela assicurativa. Walter muore a cena al ristorante: “Soffocato da un boccone”. Un medico ha provato la manovra di Heimlich, ma non è riuscita Provvedimento e sanzioni. Poiché è stata superata la soglia del 10% di lavoro nero, il personale ispettivo ha adottato il provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa, con l'irrogazione di una sanzione aggiuntiva di 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche:

Protesta dei bengalesi: "Dateci il permesso di soggiorno". Anche senza lavoro

Assente dal lavoro al comune viene sorpresa al ristorante e licenziata. Ora deve essere risarcita con 15mila euro

Temi più discussi: Dieci anni senza contratto dei giornalisti: La musica deve cambiare; Operaio muore sul lavoro, la denuncia: Era senza contratto, Procura apre inchiesta; Contratto di agenzia: valido il patto di non concorrenza senza corrispettivo; Olimpiadi, Impiegati 12 ore al freddo e licenziati con un messaggio, la denuncia dei sindacati: Le condizioni di lavoro per molti non sono da medaglia d’oro.

Operaio muore sul lavoro, la denuncia: Era senza contratto, Procura apre inchiestaLa morte di un lavoratore il 7 gennaio scorso nei pressi di via Elorina, a Siracusa, è al centro di un’indagine sulla regolarità del rapporto di lavoro e sulle condizioni […] ... blogsicilia.it

Rai, salta Ulisse? Scoppia il caso del contratto (mancato) di Alberto Angela: cosa succedeTra sprechi ingiustificati, polemiche politiche e un contratto che non c’è, il destino televisivo del volto simbolo della divulgazione culturale resta in sospeso. libero.it

Questo mese conosceremo Eleanor e la sua storia di resilienza, di forza, di dolore e di ... speranza!! Ci vediamo il 5 marzo! @follower Biblioteche Mugello Valdisieve - SDIMM Comune di Scarperia e San Piero Biblioteca Scarperia e San Piero #circolodeilettori - facebook.com facebook