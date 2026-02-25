Al Circolo della Stampa di Pisa si parla di Tabucchi e Del Giudice

Il Circolo della Stampa di Pisa entra nel pieno dell’attività culturale con un incontro che mette insieme giornalismo e letteratura.Venerdì 27 febbraio, alle ore 17.30, presso lo Spazio Arsenale Sammartino, in via San Martino a Pisa saranno protagonisti due grandi scrittori italiani: Antonio Tabucchi e Daniele Del Giudice. Entrambi hanno avuto, oltre a una larga fama europea come narratori i cui romanzi hanno appassionato moltissimi lettori, anche carriere giornalistiche su quotidiani importanti come Paese Sera, Corriere della Sera, Repubblica, El Pais, Le Monde. La loro produzione letteraria e pubblicistica è stata di grande spessore civile ed esistenziale.Ospite del Circolo della Stampa è lo scrittore veneziano Roberto Ferrucci che ha conosciuto entrambi gli autori e con loro ha scambiato esperienze di vita e letterarie. La sua sarà quasi una confessione pubblica con aneddoti e storie che coinvolgono proprio le vicende di vita di Tabucchi e Del Giudice, scomparsi anni fa, ma rimasti nel cuore di tanti lettori italiani. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

