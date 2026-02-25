Al Campidoglio l' incontro sul lavoro che cambia e lo smartworking

Giuseppe Conte è stato il protagonista del dibattito tenutosi nell’aula “Laudato Sì” sui cambiamenti nel mondo lavorativo e il ruolo dello smartworking “Il lavoro di oggi e di domani”. Si chiama così l’appuntamento che si è tenuto in Campidoglio e dedicato alle trasformazioni dell’organizzazione del lavoro e al ruolo dello smart working nei modelli produttivi contemporanei. Protagonista dell’evento Giuseppe Conte, manager con esperienza nel campo delle Risorse Umane e autore del volume “In difesa dello smart working” (edito da Castelvecchi), che ha affrontato il lavoro agile oltre la stagione emergenziale.“Dobbiamo pensare a un modello in cui l'istruzione e l'investimento in competenze siano centrali, perché le tecniche cambiano, i lavori cambiano, ma quello che resta è la nostra capacità di imparare, di leggere i contesti, di cambiare, di dominare la tecnologia” - ha detto Conte. 🔗 Leggi su Romatoday.it

