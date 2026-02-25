Akanji proprio tu? Così in due partite è crollato il muro dell' Inter

Akanji ha commesso un errore decisivo che ha permesso al Bodo di segnare, causando il crollo della difesa dell’Inter. La sua sbavatura ha aperto la strada a un gol importante, che ha cambiato il corso della partita. La linea difensiva nerazzurra aveva mostrato solidità in altre occasioni, ma questa volta un singolo errore ha compromesso il risultato. La squadra ora cerca di reagire dopo questa battuta d’arresto.

Visto l’errore, si dirà più o meno: “Tu quoque, Manuel?”. Perché in fondo non se l’aspettava nessuno, forse neanche lui, di sicuro non i tifosi nerazzurri. Il passo falso di Akanji, capace di regalare a Blomberg il pallone da cui è nato l’1-0 dei norvegesi firmato Hauge, ha indirizzato la sconfitta dell’Inter. Ha lanciato il Bodo verso il suo miracolo sportivo. Un errore non da lui, arrivato con un eccesso di leggerezza in fase di costruzione, favorito dal pressing alto dei giocatori di Knutsen. Chivu ha pagato un errore difensivo. Non l’unico di una stagione iniziata proprio limando questo tipo di nei - vedi i ko contro Udinese e Juventus, con cinque gol incassati in due partite -, riproposti stasera contro il Bodo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

