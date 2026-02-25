AJ Lee elogia Becky Lynch prima di Elimination Chamber | È la migliore della sua generazione

Il botta e risposta tra AJ Lee e Becky Lynch si sta facendo sempre più acceso in vista di Elimination Chamber. Le frecciatine non sono mancate e il trash talk è stato intenso, ma tra le due c’è anche un rispetto reciproco difficile da ignorare. La rivalità è esplosa lo scorso settembre, quando AJ Lee è tornata dopo che Becky aveva ripetutamente preso di mira CM Punk. Poco dopo, Lee e Punk hanno sconfitto Becky e Seth Rollins in un Mixed Tag Team Match a Wrestlepalooza. Le tensioni sono poi aumentate quando AJ ha distratto Becky durante un match contro Maxxine Dupri, costandole il Women’s Intercontinental Championship. A Survivor Series: WarGames, il team di AJ ha nuovamente avuto la meglio su quello guidato da Becky. Ora le due sono pronte a sfidarsi faccia a faccia per il Women’s Intercontinental Championship il 28 febbraio. Ospite del programma ESPN Unsportsmanlike, AJ Lee ha parlato con grande sincerità dei suoi sentimenti nei confronti di Becky Lynch, ammettendo di ammirarla profondamente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

