Airbnb ha reso possibile vivere la stanza di Cathy Earnshaw, personaggio di Cime Tempestose, grazie alla crescente domanda di esperienze ispirate alla letteratura. La decisione deriva dall’interesse dei fan di immergersi nell’atmosfera del romanzo, con una replica fedele dell’ambiente originale. La camera, arredata con oggetti d’epoca e dettagli accurati, attira visitatori da tutto il mondo. L’iniziativa ha già riscosso grande successo sui social, dove si condividono foto e impressioni.

Airbnb offre un’occasione unica per tutti gli amanti della letteratura e del cinema: soggiornare nella famosa stanza di Cathy Earnshaw, protagonista di Cime Tempestose. In occasione dell’uscita del nuovo film diretto da Emerald Fennell con Margot Robbie e Jacob Elordi, tre coppie avranno la possibilità di vivere per una notte l’atmosfera intensa e drammatica delle brughiere dello Yorkshire. L’esperienza, gratuita, trasforma il romanzo di Emily Brontë in un’avventura immersiva tra scenografie, sapori locali e musiche originali. Dal 27 febbraio al 4 marzo 2026, chi prenoterà sul sito di Airbnb potrà entrare letteralmente nella storia. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Cime Tempestose: Airbnb apre la stanza di Cathy tra cinema, letteratura e brughiere inglesiAirbnb apre le porte della stanza di Cathy, tra immagini di cinema, riferimenti letterari e paesaggi inglesi.

Leggi anche: Airbnb ti porta dentro Cime tempestose: 3 notti gratis nella stanza di Catherine (ma devi essere veloce)

Temi più discussi: Cime Tempestose è il film del momento: grazie ad Airbnb, puoi anche dormirci dentro; Airbnb trasforma Cime Tempestose in realtà: la stanza di Cathy è ora disponibile e i social impazziscono; Airbnb apre la casa di Cime Tempestose: dormire nella stanza di Cathy gratis (ma solo per pochi).

Cime Tempestose è il film del momento: grazie ad Airbnb, puoi anche dormirci dentroIl nuovo adattamento di Wuthering Heights riaccende la mania per Cathy e Heathcliff. Tra costume design ad alta intensità visiva e interni tematizzati, il classico ottocentesco si trasforma in estetic ... domusweb.it

Airbnb apre la casa di Cime tempestose: dormire nella stanza di Cathy gratis (ma solo per pochi)Airbnb, in occasione dell’uscita del nuovo film Cime Tempestose diretto da Emerald Fennell, lancia ... msn.com

“Non ti ho spezzato io il cuore, tu l’hai spezzato. E spezzando il tuo hai spezzato il mio…” Cime tempestose - Emily Brontë - facebook.com facebook

Parlare di Cime tempestose durante gli Epstein files. x.com