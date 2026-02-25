Agricoltori toscani sotto la sede del Consiglio regionale Queste le priorità da seguire VIDEO

Con cartelli e campanacci gli agricoltori sono arrivati da ogni angolo della Toscana per accompagnare il manifesto programmatico. Tra le richieste la semplificazione della burocrazia, la carenza di mano d’opera, più risorse per affrontare il cambiamento climatico e la difesa del cibo toscano. Nuova Pac, Confagricoltura Toscana lancia l’allarme. “Meno fondi e più incertezza per le imprese” Agricoltura, Nardella a Bruxelles con gli agricoltori. “Proposta Ue ostile, a rischio 300 milioni per la Toscana” I 'murati in casa' dal resort invitano la sindaca: “Venga a vedere”. Nuova protesta con 'open day' sui cantieri FOTO . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Dimagrire velocemente, sgonfiare e rassodare: sono queste le 10 regole da seguireDimagrire in fretta resta uno degli obiettivi più cercati online.

Primo consiglio regionale, Matarrelli presidente. Decaro: «Lavoro e dedizione per la Puglia. Ilva e Xylella priorità»Questa mattina si è aperta ufficialmente la dodicesima legislatura del Consiglio regionale in Puglia.

Argomenti discussi: 25/02: 100 GIORNI PER DARE RISPOSTE AGLI AGRICOLTORI, IN CENTINAIA DA PROVINCIA LIVORNO SOTTO LA REGIONE PER CONSEGNARE LA ROAD MAP IN 12 PUNTI - Coldiretti; Campi allagati e semine impossibili. Il maltempo mette in ginocchio l’agricoltura.

Mobilitazione di Coldiretti sotto il palazzo della Regione: Vogliamo risposte concrete per l’agricolturaAnche da Grosseto agricoltori di Coldiretti a Firenze per protestare contro la Regione Toscana a favore dell'agricoltura ... grossetonotizie.com

Firenze, migliaia di agricoltori Coldiretti in piazzaCartelli, campanacci e un trattore sotto la sede del Consiglio regionale con un manifesto di 12 priorità per il sistema agricolo da attuare entro i prossimi 100 giorni ... rainews.it

Maltempo: a rischio i contributi PAC per gli agricoltori toscani Le piogge eccezionali di questo inverno — +70% rispetto alla media e punte fino al +94% sulla costa sud — hanno reso impraticabili i terreni, bloccando le semine e compromettendo la stagion - facebook.com facebook