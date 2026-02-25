Aggiornamento GPS 26 28 | la piattaforma Tutti i passaggi spiegati per compilare la domanda A cura di Sonia Cannas

Sonia Cannas spiega come aggiornare le GPS 2628, causa la scadenza imminente. Nel video, mostra ogni passaggio per compilare correttamente la domanda, inclusa la verifica dei dati e l’inserimento delle preferenze. La procedura riguarda migliaia di insegnanti in attesa di confermare le proprie posizioni. La guida dettagliata aiuta a evitare errori e a rispettare le scadenze ufficiali. È importante seguire attentamente ogni passaggio.