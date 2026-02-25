Agente killer a Rogoredo il capo della polizia Pisani | Destituzione immediata per lui e verifiche sugli altri

Vittorio Pisani ha deciso di sospendere immediatamente un agente coinvolto in un omicidio a Rogoredo, dopo aver ricevuto indicazioni sui rilievi investigativi. La misura mira a garantire trasparenza e sicurezza all’interno della forza di polizia, mentre si approfondiscono i dettagli dell’intera vicenda. La decisione si è resa necessaria per tutelare l’immagine dell’istituzione e prevenire eventuali rischi. La questione rimane al centro dell’attenzione pubblica.

Il capo della Polizia, Vittorio Pisani, ha disposto l'avvio immediato della procedura di destituzione nei confronti dell' agente fermato per l'omicidio avvenuto a Rogoredo. Il caso del poliziotto killer, l'assistente capo Carmelo Cinturrino, scuote l'istituzione e apre un doppio fronte, penale e disciplinare, mentre l'inchiesta giudiziaria prosegue per chiarire le eventuali responsabilità di altri appartenenti al commissariato. "Subito dopo il fermo disposto dall'autorità giudiziaria, ho dato disposizione al questore di Milano di nominare il funzionario istruttore per avviare il procedimento disciplinare per la sua destituzione dalla Polizia di Stato" ha dichiarato afferma, in un'intervista al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Rogoredo, Pisani (Capo Polizia): "Cinturrino ex agente. Un delinquente"Rogoredo, un ex agente è stato arrestato per aver rubato un cinturino. Il capo della polizia: «Ho ordinato la destituzione di Cinturrino. Ora gli altri poliziotti»Vittorio Pisani ha deciso di rimuovere Carmelo Cinturrino dalla polizia dopo aver ricevuto accuse di comportamento scorretto.