AfD in Turingia | congresso nel luogo del raduno hitleriano polemiche

L'Afd ha scelto di tenere il suo congresso nel luogo del raduno hitleriano, provocando forti polemiche. La decisione ha suscitato critiche perché la sede è legata a un passato oscuro e simbolo di ideologie estremiste. La scelta ha generato reazioni accese tra cittadini e opposizioni, che denunciano una mancanza di sensibilità storica. La sede, infatti, è ancora ricordata come simbolo di un periodo brutto della storia tedesca.

Germania, scandalo per il congresso dell'Afd nel centenario del raduno di Hitler in Turingia. Il partito di estrema destra Afd ha scatenato un'ondata di indignazione in Germania per la scelta di tenere il suo congresso nel centenario del raduno nazista del 1926 a Weimar, in Turingia. Bjoern Hoecke, presidente del partito nel Land della Turingia, è al centro delle polemiche. Lo studio di un evento così simbolico in un luogo carico di storia nazista ha acceso il dibattito sul ruolo dell'Afd nella politica tedesca contemporanea. La scelta del luogo non è passata inosservata. Nel 1926, Weimar fu teatro del raduno in cui nacque la Gioventù hitleriana e dove il Fuhrer fu immortalato per la prima volta con il braccio teso.