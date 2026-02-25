Aero Alliance ricerca personale | recruiting dei nella sede Arpal di Brindisi

Aero Alliance cerca personale dopo aver avviato un processo di reclutamento presso la sede Arpal di Brindisi. La giornata di selezione si terrà martedì 3 marzo 2026 nella sala convegni del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana 114. L’evento è organizzato da Arpal Puglia e Manpower per trovare nuovi tecnici e specialisti nel settore aeronautico. Le aziende puntano a rafforzare il team con professionisti qualificati.

Appuntamento martedì 3 marzo, in via Torpisana 114. L'azienda è leader per la fornitura di motori, ricambi e manutenzione in prodotti aeroderivati Si ricercano operatori meccanici. Si offre iniziale contratto di somministrazione della durata iniziale di 6 mesi più 6 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. I candidati potranno sostenere direttamente i colloqui martedì 3 marzo 2026, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, presso la sede del Cpi di Brindisi, sala Convegni del Palazzo della Regione Puglia, in via Tor Pisana n. 114. Si consiglia di portare con sé copia del proprio curriculum vitae.