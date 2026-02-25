Aedes | record con aumento capitale da 4,99 milioni

Aedes ha registrato un aumento di capitale da 4,99 milioni di euro, causato dalla forte richiesta degli investitori. L’operazione ha visto una sottoscrizione totale, un risultato insolito nel settore immobiliare. La società, specializzata nella valorizzazione di asset complessi, ha attirato numerosi investitori interessati alle sue strategie di crescita. La piena sottoscrizione testimonia la fiducia nel progetto e la solidità dell’azienda. Ora si attende il prossimo passo nel piano di sviluppo.

Un'operazione senza precedenti. L'aumento di capitale di Aedes, società specializzata nella valorizzazione di asset immobiliari complessi, si distingue per la sua completa sottoscrizione, un risultato raro nel panorama delle operazioni finanziarie. Durante il periodo di offerta, durato dal 14 al 28 gennaio, sono state sottoscritte 96.032.655 nuove azioni per un controvalore complessivo di 4,99 milioni di euro. Di queste, il 97,17% è stato sottoscritto durante il periodo di opzione, mentre il restante 2,83% è stato coperto dall'esercizio dei diritti di opzione non utilizzati. La partecipazione attiva del socio di controllo, l'Istituto Ligure Mobiliare, ha giocato un ruolo cruciale nel garantire il successo dell'iniziativa.