ADESSO È UFFICIALE | Can Yaman a Sanremo 2026 svelato il compenso stellare Gli italiani sono furiosi

Cifre alla mano: ecco quanto ha guadagnato Can Yaman per una sola serata all’Ariston. I dettagli che nessuno vi ha detto. Gli italiani sono furiosi! Fino a centomila euro per una sola serata. È questo il compenso che Can Yaman potrebbe intascare per il suo debutto sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Sì, avete capito bene. L’attore turco più amato d’Italia salirà sul palco più famoso della televisione italiana — e lo farà da co-conduttore, al fianco di Carlo Conti, nella serata inaugurale del Festival. La Rai non conferma mai i cachet ufficiali. Ma le indiscrezioni parlano chiaro: per i co-conduttori, si parte da una base tra i 25 e i 40mila euro a serata. Per i nomi di grande richiamo mediatico — e Can Yaman lo è, senza dubbio — la cifra può schizzare fino a 100mila euro. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

