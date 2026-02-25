Adesso basta non è possibile Sanremo big in rivolta dopo la prima serata | esplode la polemica

La protesta dei lavoratori di Sanremo nasce dal rumore e dalla musica forte che hanno disturbato il riposo dopo la prima serata del festival. Alcuni addetti si sono lamentati con i organizzatori, chiedendo maggiore rispetto per il loro lavoro. La notte si è trasformata in un’esplosione di suoni e festa, creando tensione tra chi desiderava solo un po’ di quiete. La questione si è fatta sentire tra le strade della città, alimentando il dibattito.

La prima serata del Festival di Sanremo si è chiusa tra ovazioni e reazioni positive del pubblico, ma la notte in città ha avuto tutt’altro tono: rumori, musica ad alto volume e festa fino a tardi avrebbero impedito a diversi addetti ai lavori di riposare. Al centro dell’attenzione è finito lo sfogo social di Elettra Lamborghini, che intorno alle 3:15 ha pubblicato alcune storie per documentare i suoni provenienti dall’area centrale: nelle registrazioni si percepiscono schiamazzi e bassi insistenti che, secondo quanto riferito, avrebbero reso difficile dormire. Nel giro di poco tempo, i contenuti sono rimbalzati online e la segnalazione è diventata un caso mediatico, complice il contesto del Festival: molte strutture alberghiere ospitano artisti e staff a breve distanza dai luoghi dei cosiddetti eventi collaterali. 🔗 Leggi su Tvzap.it

