Adesivo di Forza Nuova sulla porta di casa L' intimidazione all' assessore antifà di Montesacro

L'accaduto mentre l'uomo era a pranzo con moglie e figli: "È minaccia esplicita ma non ho paura". Mistero sulle videocamere messe fuori uso Sgomento ed inquietudine nel cuore di Valmelaina, in particolare nel palazzo in cui vive con la sua famiglia l’assessore alla cultura e alle politiche abitative del municipio III, Luca Blasi. Era l’ora di pranzo quando Blasi, volto noto del panorama antifascista e dei movimenti per l’abitare, ha sentito dei rumori provenire dalla porta d’ingresso. In casa la moglie e i figli appena tornati da scuola. È stata proprio la donna che, uscendo per tornare al lavoro, ha trovato sul portone un adesivo di Forza Nuova. Sfondo nero e tricolori. “Il domani appartiene a noi” la scritta stampata sopra. “Un messaggio chiaro: non siete al sicuro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche:

Gravina di Catania, Forza Italia critica sulla rimozione dell’assessore Nicotra

Di Stefano (Pd) sulla ciclostazione di Porta Nuova: "Masci in Svezia per il meeting sulla sostenibilità chiude la struttura"

Temi più discussi: Blitz di Forza Nuova in piazza Bologna: bandiere nere per il nazionalista ucciso a Lione; Torpignattara, sfregio alla memoria di Ciro Principessa. La firma del blitz vandalico è di Lotta Studentesca; Vandalizzata la corona in memoria di Ciro Principessa al circolo PD di Torpignattara: Raid di Lotta Studentesca; Torpignattara, allontanati dal locale scatenano il caos: lanciati tavolini e sedie.

Aggressione nei pressi del Tribunale, Forza Nuova: Episodio grave, intervenire subitoServe un maggiore presidio delle forze dell’ordine, controlli mirati nelle zone segnalate e un piano strutturato di contrasto al degrado urbano ... catanzaroinforma.it

Forza Nuova a Predappio: Doppio corteo o no? Vi stupiremo. Spero in una ritrovata libertàSaremo presenti a Predappio alla commemorazione e al rito del Presente. La generica ed enigmatica conferma arriva dal segretario nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, con un comunicato riguardo ... ilrestodelcarlino.it

Inaugurata una sede di Forza Nuova alla presenza di Fiore e Castellini. Bussacchini (Cgil), Vaghini (Cisl) e Bighi (Uil) chiedono una presa di posizione chiara delle istituzioni - facebook.com facebook

A Piacenza Forza Nuova apre una nuova sede all'interno di un noto centro commerciale. La protesta dell'ex capo della polizia locale. Che grida allo scandalo per il silenzio delle istituzioni. #Pietre @repubblica x.com