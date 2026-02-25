Addio Cortesi dipendenza

La vittoria contro il Bra ha portato alla rinascita del Carpi, rompendo un lungo digiuno in campionato. La causa principale è stata la prestazione convincente della squadra, che ha mostrato determinazione e solidità in campo. Questo risultato ha permesso ai biancorossi di migliorare la posizione in classifica e di superare un periodo difficile. Ora, la squadra si prepara a sfruttare questa spinta positiva per il prossimo turno.

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Cortesi dipendenza

Il successo sul Bra non ha solo rilanciato il Carpi in classifica. Ma ha anche permesso ai biancorossi di sfatare un tabù che stava diventando una maledizione. Erano infatti più di 15 mesi che il Carpi non riusciva a vincere una gara senza avere in campo fra le proprie fila Matteo Cortesi. Nell’ultimo anno e mezzo l’incidenza del fantasista ceduto a gennaio all’ Arezzo era diventata quasi una "dipendenza" e senza il suo giocatore più talentuoso in campo il Carpi non era più riuscito a conquistare una vittoria da quel lontano 3 novembre 2024 a Pineto, ovvero un anno e 3 mesi fa. Una gara che ha un filo comune con quella di domenica col Bra, visto che come allora era andato a segno anche Leonardo Stanzani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Laura Pausini, il grande ritorno con sosta a Sanremo. Ma dà l'addio ai social: "Dipendenza malata" Leggi anche: Laura Pausini e il fioretto dell’addio ai social: “Una dipendenza malata, ho anche cambiato numero di telefono” The Deadly Pursuit of the Perfect Victorian Look