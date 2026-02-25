Addio banchine allagate | nasce il Boulevard Blu da 6,5 milioni tra i ponti dei Mille e della Resistenza

Via libera al progetto per il nuovo waterfront di Rimini: un sistema a gradoni proteggerà il porto dalle mareggiate e creerà una passeggiata con verde, sedute e giochi d’acqua Via libera all'intervento di riqualificazione delle banchine del porto canale-fluviale tra Ponte dei Mille e Ponte della Resistenza: 6,5 milioni di euro per restituire sicurezza idraulica e nuova vita a un'area strategica della città. "Un passaggio decisivo per la trasformazione del waterfront fluviale di Rimini - afferma il Comune -. La Giunta comunale ha approvato ieri il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo al "Boulevard blu urbano: adeguamento infrastrutturale e funzionale delle banchine dell'area portuale-fluviale di Rimini", intervento finanziato nell'ambito del Programma Regionale Fesr Emilia-Romagna 2021-2027 (obiettivo 5.1, Azione 5.1.1 – Atuss)". La delibera recepisce le risultanze della conclusione della conferenza dei servizi dello scorso gennaio, con esito favorevole. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Provincia, 35 milioni per la messa in sicurezza dei ponti: gli interventi conclusi, in corso e da fare nel CesenateLa Provincia di Forlì-Cesena ha investito 35 milioni di euro per mettere in sicurezza i ponti e i viadotti del territorio.

Oltre mille persone controllate tra San Leonardo, Oltretorrente e centro: 5 denunce per resistenza, documenti falsi e immigrazione clandestinaNell’ultima settimana, la Polizia di Stato di Parma ha incrementato i controlli sul territorio, coinvolgendo oltre mille persone tra San Leonardo, Oltretorrente e il centro.