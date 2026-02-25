Addio a Mirka Di Biase protagonista delle lotte contadine nel Fucino e cofondatrice di Rifondazione comunista

Aveva 96 anni ed è stata protagonista di una lunga stagione di impegno politico. Le parole di cordoglio del sindaco di Avezzano Addio ad Asmerinta 'Mirka' Di Biase, protagonista di una lunga stagione di impegno politico e sociale nell'aquilano e in particolar modo nel Fucino, dove fu in prima linea nelle lotte contadine, testimone coerente di un’intera stagione di riscatto sociale. Era stata cofondatrice, 35 anni fa, della Rifondazione comunista. Vedova del giornalista, poeta e politico Romolo Liberale, aveva 96 anni e da alcuni giorni era ricoverata all'ospedale civile di Avezzano (L'Aquila). Così la ricorda il sindaco di Avezzano, Gianni Di Pangrazio, manifestando cordoglio anche in rappresentanza di tutta l'amministrazione comunale:"Una donna energica e sincera che seppe lottare ardentemente per i suoi ideali, le sue battaglie e i suoi valori, dedicandosi con impegno puro al sociale e alla politica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

