addio a luciano capasso qualiano saluta il 25enne morto durante escursione in svizzera

Una folla commossa ha riempito la Parrocchia Maria SS. Immacolata per l’ultimo saluto a Luciano Capasso, il 25enne travolto e ucciso da una valanga durante un’escursione sulle vette di Saint Moritz. La bara bianca avvolta nel tricolore ha attraversato la navata centrale tra lacrime e dolore. Parole intense quelle pronunciate da don Francesco Martino durante l’omelia: “Luciano ci ha insegnato che nulla si raggiunge senza sacrifici. Lavorava e si stava laureando. Ha ragione la madre Raffaella quando dice che oggi deve essere una giornata di festa. Si ricongiungerà con Gesù”. Il sacerdote ha invitato la comunità alla riflessione: “Oggi abbiamo bisogno di una parola vera, ed è quella che esce dalla bocca di Dio. Com’è possibile che con tanti sogni nel cuore la sua vita si sia spezzata così presto? Le chiese non sono aule di tribunale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

