Ad Abbateggio messi a dimora i primi alberi del bosco dei patriarchi e del frutteto storico FOTO

Sono stati messi a dimora i primi alberi destinati a dare vita al bosco dei patriarchi e del frutteto storico. Un progetto che unisce tutela ambientale, memoria e visione del futuro. Un primo passo concreto verso la realizzazione di un’iniziativa che mira a custodire e valorizzare il patrimonio dei patriarchi arborei. «Questo luogo rappresenta un ponte tra passato e futuro. Il Bosco dei Patriarchi sarà uno spazio di biodiversità ma anche di memoria e identità», dice il consigliere regionale Antonio Di Marco, presidente dell’associazione Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise, «il progetto nasce con l’obiettivo di far rivivere alberi straordinari per longevità e resilienza, capaci di attraversare i secoli integrandosi armoniosamente nel territorio e richiedendo interventi minimi da parte dell’uomo. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

