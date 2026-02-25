Acquisti in rete novità sulla piattaforma di e-procurement per le Gare in ASP | più CUP e indicazione della fonte di finanziamento
Aggiornamenti tecnici sulla piattaforma di e-procurement. Con un recente messaggio, Acquisti in rete informa gli utenti dell’introduzione di nuove funzionalità per la configurazione e la gestione delle Gare in ASP (Application Service Provider), lo strumento utilizzato dalle Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle procedure di gara telematiche. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
