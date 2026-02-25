Acquasparta Libri e Passione a Palazzo Cesi | la Bertoni Editore protagonista dei Pomeriggi Letterari

Un pomeriggio dedicato alla scoperta delle trame e dei retroscena del mondo editoriale. Sabato 28 febbraio, alle ore 17:00, la splendida cornice di Palazzo Cesi ad Acquasparta ospiterà un nuovo appuntamento di “Scaffali (dis)ordine in Bottegart”, il format dei “pomeriggi letterari” che punta a creare un dialogo diretto tra chi i libri li scrive e chi li pubblica. Protagonista dell’incontro sarà la Bertoni Editore. L’editore Jean Luc Bertoni racconterà la storia e l’identità della sua casa editrice, facendosi accompagnare dalle voci e dai testi di alcuni dei suoi autori di punta. Non si tratterà di una semplice presentazione, ma di un vero e proprio confronto aperto, volto a svelare la genesi di un’opera letteraria e il percorso che la porta dalla scrivania dello scrittore agli scaffali delle librerie. Tre autori a confronto. Il cuore dell’evento sarà dedicato a tre opere distinte per genere e tematiche, offrendo al pubblico una panoramica eterogenea sulla narrativa contemporanea: Mauro Francia presenterà Anabasi per un amore;. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

L'editore Cacucci e la "resistenza" dei libri: «Il segreto è leggere, mi tengo in forma allenando la mente»Cacucci, editore di lunga data, attribuisce la sua energia e il suo spirito combattivo alla lettura, che considera come un allenamento per la mente.

Bitonto: viaggi letterari per adulti per “giocare con i libri” Dal 26 febbraioA Bitonto, il 26 febbraio, iniziano i viaggi letterari pensati per gli adulti, con l’obiettivo di riscoprire il piacere di immergersi nei libri.