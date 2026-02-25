Acqua torbida in Oltreserchio Sono incrostazioni nei tubi non c’è pericolo per la salute

L’acqua torbida nei rubinetti dell’Oltreserchio deriva da incrostazioni nei tubi, una causa che provoca un flusso intermittente e colorato di marrone. Da circa tre mesi, residenti di Santa Maria a Colle, Nozzano e Balbano segnalano questa anomalia, che ricorda il tè scuro. Le autorità rassicurano che non ci sono rischi per la salute, ma il problema persiste e preoccupa chi utilizza l’acqua quotidianamente. La situazione rimane sotto osservazione.

Più che acqua sembra tè. Sono almeno tre mesi che dai rubinetti dell'Oltreserchio – zona Santa Maria a Colle, Nozzano e Balbano – a fasi alterne viene giù acqua torbida. Un problema che non si risolve neanche "alla vecchia maniera", ovvero lasciando aperto il rubinetto in modo che l'acqua possa scorrere l'acqua per un po' di tempo. Il colore non cambia. Fosse un fatto di un giorno o due, gli abitanti ci farebbero pace. Ma sono episodi che si ripetono da settimane e che non fanno stare tranquilli. Oggi è Geal, la società idrica dell'acqua che interviene per spiegare quanto sta avvenendo. "I fenomeni di torbidità (acqua rossastra) avvenuti saltuariamente negli ultimi mesi, risultano legati a incrostazioni presenti all'interno delle condotte e accumulatesi nel corso degli anni – dichiara Geal –.

Stop all’acqua per lavori urgenti: alla riapertura possibile acqua torbidaIl Comune di Santa Maria a Vico comunica che venerdì 23 gennaio 2026 sarà sospeso il servizio idrico per lavori di manutenzione straordinaria sulla condotta.

Maltempo: piove e torna l’acqua torbidaLa pioggia intensa torna a colpire il sud pontino, portando di nuovo acqua torbida nei corsi d’acqua e sui terreni.

Acqua torbida nell’Oltreserchio, Geal: Nessun problema per salute e sicurezza, in vista pulizia straordinariaL'azienda provvederà domani notte a un intervento maggiore entità di una porzione della dorsale principale dal campo pozzi di Nozzano ... luccaindiretta.it

Acqua torbida in Oltreserchio, Alfarano (Pd) presenta una interrogazione a sindaco e giuntaIl capogruppo dem: Gli abitanti hanno diritto a risposte certe, Pardini e il presidente di Geal organizzino un incontro con i cittadini ... luccaindiretta.it

