Acqua al sapore di gas parla l’esperto | Occhi o mucose irritate rivolgetevi al medico

L’acqua che presenta un sapore di gas deriva da un problema di contaminazione nei rubinetti, causato da un accumulo di gas disciolti nel sistema di distribuzione. L’esperto spiega che il consumo di questa acqua può irritare occhi e mucose, spingendo a consultare un medico in caso di fastidi persistenti. La situazione interessa diverse zone della Piana di Lucca, dove molte famiglie hanno segnalato il problema. I controlli continuano per garantire la sicurezza di tutti.

Lucca, 25 febbraio 2026 – Lo strano caso dell' acqua che (non a caso) 'puzza' di gas: sintomi, rischi ma anche precauzioni e moniti per l'intera Piana di Lucca. A parlarne è il responsabile dell'Igiene pubblica dell'Azienda Usl Toscana nord ovest Gregorio Loprieno, tornato sulla questione dopo l'assemblea pubblica per fare chiarezza sul tetraidrotiofene rilevato (al momento) in alcuni pozzi privati di Antraccoli, ma la cui presenza sembra essersi estesa nella falda, arrivando a Santa Margherita. Di che sostanza si tratta e quali sono i rischi per la salute? «Si tratta di un composto irritante, e come tale non risulta che abbia effetti cancerogeni a lungo termine: i rischi sanitari sono legati all'inalazione per vie respiratorie e al contatto con pelle e mucose.

