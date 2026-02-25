Achille Lauro omaggerà le vittime di Crans Montana a Sanremo | le anticipazioni di stasera

Il cantante porterà sul palco "Perdutamente", brano simbolo del funerale di Achille Barosi. Carlo Conti: "Abbiamo cambiato progetti all'ultimo" Nella seconda serata di Sanremo, Achille Lauro porterà sul palco “Perdutamente” in un momento pensato per ricordare le vittime di Crans-Montana. A darne notizia è Carlo Conti, che ne ha parlato in conferenza stampa spiegando come la scelta del brano sia cambiata negli ultimi giorni. “Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani '16 marzo' insieme a Laura Pausini e a 'Incoscienti giovani'. Poi dopo la tragedia di Crans-Montana e dopo aver visto la madre di una delle vittime cantare il brano di Achille al funerale del figlio, ci siamo detti che dovevamo cambiare”, spiega il conduttore e direttore artistico. Conti ha poi chiarito che l’intenzione è quella di un omaggio misurato, affidato alla musica e senza enfasi: un ricordo discreto, costruito attraverso l’esibizione di Lauro. 🔗 Leggi su Today.it

