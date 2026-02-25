Achille Lauro il ritorno all’Ariston tra scandali e rinascite | le sue quattro più una vite sanremesi

25 feb 2026
C’è grande attesa per la seconda serata del Festival. L’Ariston si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più imprevedibili e divisivi degli ultimi anni, un artista capace di trasformare ogni apparizione in un evento mediatico. Accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini, questa sera salirà sul palco Achille Lauro, volto ormai familiare al pubblico sanremese. Non sarà in gara, lui stesso si è definito con ironia “soltanto un umile conduttore ”, ma la sua presenza basta a riaccendere i riflettori. Perché Lauro, all’Ariston, non è mai stato un semplice concorrente: è stato scandalo e poesia, provocazione e teatralità, simbolo di libertà espressiva e bersaglio di critiche feroci. Dal 2019 a oggi, ogni sua partecipazione ha segnato un capitolo diverso, costruendo un percorso artistico che ha attraversato polemiche, trasformismi e inattese svolte romantiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

