Achille Lauro il ritorno all’Ariston tra scandali e rinascite | le sue quattro più una vite sanremesi

C’è grande attesa per la seconda serata del Festival. L’Ariston si prepara ad accogliere uno dei protagonisti più imprevedibili e divisivi degli ultimi anni, un artista capace di trasformare ogni apparizione in un evento mediatico. Accanto a Carlo Conti e a Laura Pausini, questa sera salirà sul palco Achille Lauro, volto ormai familiare al pubblico sanremese. Non sarà in gara, lui stesso si è definito con ironia “soltanto un umile conduttore ”, ma la sua presenza basta a riaccendere i riflettori. Perché Lauro, all’Ariston, non è mai stato un semplice concorrente: è stato scandalo e poesia, provocazione e teatralità, simbolo di libertà espressiva e bersaglio di critiche feroci. Dal 2019 a oggi, ogni sua partecipazione ha segnato un capitolo diverso, costruendo un percorso artistico che ha attraversato polemiche, trasformismi e inattese svolte romantiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Achille Lauro torna a Sanremo: Ai ragazzi dico siate audaci. Ricordo come mi guardarono quando restai solo con la tutinaPer Achille Lauro Sanremo non è solo un palco: è un punto di svolta. Questa sera, nella seconda serata del Festival di Sanremo, il cantante torna all’Ariston con un bagaglio di ricordi, consapevolezze ... today.it

Achille Lauro: età, dove vive, il rapporto (difficile) con il padre, la trasformazione da icona del rap a volto del glam italianoAchille De Marinis, in arte Achille Lauro, torna al suo ennesimo Sanremo, in qualità di Super-Ospite affiancando la conduzione Conti e incoraggiando i ragazzi ad essere sempre loro stessi ... ilmessaggero.it

Achille Lauro, all’Ariston, renderà omaggio alle vittime di Crans Montana proponendo il suo brano “Perdutamente”, perché intonato dalla mamma di Achille Barosi, morto a 16 anni nel rogo, accanto alla bara del figlio. A confermarlo, in conferenza stampa, è st - facebook.com facebook

#Sanremo2026 accelera con la seconda serata: sul palco dell’Ariston 15 Big, le prime sfide delle Nuove Proposte e tre co-conduttori d’eccezione – Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo – accanto a Carlo Conti e Laura Pausini. x.com