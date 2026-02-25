L'annuncio ufficiale è arrivato durante l'edizione serale del Tg1 del 29 gennaio. Achille Lauro è co-conduttore della seconda serata del Festival di Sanremo 2026, insieme al direttore artistico Carlo Conti, a Laura Pausini, a Pilar Fogliati e Lillo. Un ritorno importante per il cantautore romano, dopo la partecipazione in gara lo scorso anno con Incoscienti giovani, e che ricalca il rito di passaggio visto anche con Emma Marrone nel 2020, Elodie nel 2021, Marco Mengoni e Giorgia nel 2024. Questa sera condurrà e canterà: il suo ingresso sul palco è previsto intorno alle 21.23 quando entrerà sulle note di Incoscienti giovani suonata dall'orchestra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Achille Lauro felicemente single. Dalla fuga da casa alla vita nella comune, la sua storia

Leggi anche:

Achille Lauro: "Sono felicemente Single" – Il video

Sanremo 2026, la terza conferenza stampa. Achille Lauro “felicemente single”, l’omaggio a Crans Montana

Achille Lauro racconta la dipendenza da amore in “Senza una stupida storia”

Temi più discussi: Kabir Bedi e Can Yaman, i due Sandokan sul palco di Sanremo; Elisabetta Canalis a Marechiaro: Il mio ristorante preferito; Salerno, Vincenzo De Luca rompe gli indugi: Mi candido a sindaco? Sì. La Regione? Non è arrivato il messia; Petrecca si dimette da direttore di Rai Sport: lascerà l'incarico al termine delle Olimpiadi. Al suo posto Lollobrigida?.

Achille Lauro felicemente single. Dalla fuga da casa alla vita nella comune, la sua storiaOrari di uscita di Achille Lauro a Sanremo 2026. Dalla fuga da casa a 15 anni alla scelta di essere single fino alla vita nella comune, tutto su di lui. gazzetta.it

Achille Lauro a Sanremo 2026: «Sono felicemente single. Sul palco dell'Ariston bisogna essere coraggiosi, e il fallimento è parte del percorso di successo»Il cantautore romano torna al Festival da co-conduttore della seconda serata. Farà un omaggio alle vittime di Crans Montana e assicura: «Sarò come sempre me stesso» ... vanityfair.it

Achille Lauro era uno dei cantanti preferiti del 16enne morto a Capodanno nel tentativo di salvare un'amica - facebook.com facebook

#Sanremo2026, #AchilleLauro, co-conduttore della #secondaserata, canta #Perdutamente come omaggio alle vittime di #Crans-montana e duetta con #LauraPausini #Ariston x.com