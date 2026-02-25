Accuse di caporalato a Deliveroo per rider sfruttati

Da tv2000.it 25 feb 2026

Accuse di caporalato per rider sfruttati: dopo Glovo, anche Deliveroo sotto controllo giudiziario. L’azienda rassicura: «Collaboriamo con le autorità». Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

accuse di caporalato aDeliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato, fino a 20.000 rider coinvoltiControllo giudiziario per Deliveroo disposto dal pm Storari: 3-4 euro a consegna, fino a 20.000 rider coinvolti e accuse di caporalato. blogsicilia.it

accuse di caporalato aDeliveroo sotto indagine. Accuse di caporalato su migliaia di fattorini sottopagatiDeliveroo finisce nel mirino della Procura di Milano. Secondo l’accusa, la piattaforma avrebbe sistematicamente violato le norme sul lavoro, penalizzando migliaia di fattorini in difficoltà. msn.com