Accuse di caporalato a Deliveroo per rider sfruttati
Accuse di caporalato per rider sfruttati: dopo Glovo, anche Deliveroo sotto controllo giudiziario. L’azienda rassicura: «Collaboriamo con le autorità». Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Leggi anche:
Controllo giudiziario per Deliveroo: sfruttamento dei rider e accuse di caporalato
Rider sfruttati: Glovo accusata di caporalato
Accuse di caporalato a Deliveroo per rider sfruttati
Temi più discussi: Glovo, il gip convalida il commissariamento: Adesso dovete regolarizzare 40 mila rider; Glovo, confermato controllo giudiziario, 40.000 rider da regolarizzare; Lotta alla piaga del caporalato. Braccianti stranieri sfruttati e pagati 5 euro all’ora: un arresto; Bracciante picchiato, sei a processo per caporalato.
Deliveroo sotto controllo giudiziario per caporalato, fino a 20.000 rider coinvoltiControllo giudiziario per Deliveroo disposto dal pm Storari: 3-4 euro a consegna, fino a 20.000 rider coinvolti e accuse di caporalato. blogsicilia.it
Deliveroo sotto indagine. Accuse di caporalato su migliaia di fattorini sottopagatiDeliveroo finisce nel mirino della Procura di Milano. Secondo l’accusa, la piattaforma avrebbe sistematicamente violato le norme sul lavoro, penalizzando migliaia di fattorini in difficoltà. msn.com
È online la nuova edizione del Tg Politico Parlamentare. Si parla di Dl Ucraina, Deliveroo e le accuse di caporalato e referendum. x.com
Paghe da fame, caporalato: dopo Glovo, amministrazione giudiziaria anche per Deliveroo Dopo Glovo, anche per l’altro colosso del cibo a domicilio, Deliveroo, è arrivata la richiesta di controllo giudiziario. Le accuse sono le medesime: paghe da fame, capora - facebook.com facebook