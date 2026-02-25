Accompagnatori turistici Abilitati in ventuno | Un territorio bellissimo tutto da scoprire

Ventiuno nuovi accompagnatori turistici hanno ottenuto l’abilitazione dopo aver completato con successo il corso di Iscom. La formazione, dedicata a professionisti che guidano i visitatori tra i luoghi più belli della regione, ha permesso loro di acquisire competenze specifiche. La certificazione rappresenta un passo importante per valorizzare il territorio e offrire un servizio qualificato ai turisti. Ora, questi professionisti sono pronti a far conoscere angoli nascosti e curiosità locali.

Sono 21 i nuovi accompagnatori turistici abilitati dopo aver seguito il corso organizzato da Iscom e aver superato l’esame finale. E già si moltiplicano le preiscrizioni per il prossimo corso che, a questo punto, potrebbe partire già ad aprile di quest’anno. Si tratta di una professione che negli ultimi anni ha riscosso sempre maggiore successo, a testimoniare la vocazione turistica crescente di Ravenna. L’accompagnatore turistico non è una guida turistica, da chiarire subito, perché è colui che si occupa di organizzare il viaggio, la logistica, i pernottamenti, accompagna fisicamente il gruppo nel viaggio e risolvere eventuali contrattempi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

