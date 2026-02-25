TURISMO. L’app guida il visitatore tra storia e paesaggio. Inaugurata un anno fa, 5mila gli utenti. Ora si arricchisce con francese, spagnolo, tedesco e panchine con QR code. Camminare lungo le Mura, indossare gli auricolari e lasciarsi guidare da una voce che intreccia storia, paesaggio e vita contemporanea per una nuova forma di turismo culturale, in cui dimensione fisica e digitale si incontrano. Non solo una visita, ma un invito: camminare, ascoltare, scoprire. Il walkcast «Mura di Bergamo: il Percorso», inaugurato a fine febbraio dell’anno scorso, oggi si arricchisce e compie un nuovo passo nel segno dell’accessibilità e della sostenibilità, rafforzando l’idea di una fortezza non solo come monumento, ma presenza viva nel tessuto urbano. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - A spasso sulle Mura in «walkcast»: un tour narrato in cinque lingue

Campionato nazionale delle Lingue, alle semifinali cinque studentesse del FalconeCinque studentesse del Liceo Linguistico “Giovanni Falcone” di Bergamo sono risultate fra i quaranta migliori candidati da tutta Italia e accedono...

Leggi anche: Il Carnevale di Viareggio domani sfila sulle Mura

Temi più discussi: A spasso sulle Mura in walkcast: un tour narrato in cinque lingue; Treviso – Fior di Citta’ dall’ 11 al 17 aprile; PRIMA PAGINA - L'Eco di Bergamo: L'Atalanta sogna la rimonta.

A spasso sulle Mura in «walkcast»: un tour narrato in cinque lingueInaugurata un anno fa, 5mila gli utenti. Ora si arricchisce con francese, spagnolo, tedesco e panchine con QR code. ecodibergamo.it

A spasso sulle Mura con LeoSi intitola Pisa dall’alto. Una passeggiata con Leo sulle antiche mura della città il nuovo libro del professor Stefano Sodi – con note flora e fauna di Marco Dinetti – appena pubblicato dalle ... lanazione.it

Stefano De Martino: "La mia più grande soddisfazione è stata ricomprare quella che era la casa dei miei nonni a Torre Annunziata per ricambiare i sacrifici che i miei genitori hanno fatto per me, ma soprattutto per conservare la memoria fisica di quelle mura di - facebook.com facebook