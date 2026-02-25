A Sanremo siamo la pecora nera del gruppo Dopo X Factor è stato difficile restare a galla non avevo le forze Il divorzio mi ha sbloccato | Blind debutta al Festival con El Ma e Soniko

Si dice che l’unione faccia la forza. Sicuramente aiuta a dividere l’emozione, se non proprio la strizza, di calcare il palco del Festival di Sanremo. Blind ( finalista di “X Factor 2020” ), El Ma (concorrente di “X Factor 2024”) e Soniko (nome d’arte di Niccolò Cervellin ) lo hanno conquistato vincendo Area Sanremo, assicurandosi così un posto tra le Nuove Proposte nella kermesse più famosa d’Italia. All’Ariston l’inedita formazione nata soltanto pochi mesi fa porta “Nei miei DM”, brano pop-dance che racconta un flirt all’epoca dei social, attraverso il linguaggio della Gen Z fatto di messaggi, attese e desideri. “È una canzone che parla di attrazione, attesa e connessione, ma lo fa con leggerezza e con un’energia che ci rappresenta” spiegano i 3 giovani artisti a FQMagazine. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

