A Sanremo molti intonati ma ferocemente inutili Qualche meritevole c’è tipo Fedez-Masini e le Bambole

76esimo Festival di Sanremo - Prima serata. Elettra Lamborghini, Fedez & Masini, Chiello, Tredici Pietro, Enrico Nigiotti, Tiziano Ferro, Patty Pravo, Tommaso Paradiso

di Laura Ruzzante

Bentornati al Lazzaretto. La prima serata del Sanremo 2026 targato Carlo Conti si è consumata con la stessa vivacità di un'assemblea condominiale in un lunedì di pioggia. Il "ragioniere dell'etere", con quel colorito che oscilla tra il mogano antico e il feticismo per le lampade a bassa pressione, ha messo in piedi una liturgia della noia che farebbe sembrare un discorso di Orazio Schillaci un set di Circoloco a Ibiza.

Sanremo, Fedez – Masini e Brancale verso il podio: tutte le pagelleAl Festival di Sanremo, Fedez con Marco Masini e Serena Brancale con i loro brani si candidano a conquistare il podio.

Sanremo: Fedez-Masini e Tommaso Paradiso tra i favoriti per i bookmaker: tutte le quoteIl Festival di Sanremo vede tra i favoriti alla vittoria Tommaso Paradiso e la coppia Fedez-Masini, secondo le quote dei bookmaker.