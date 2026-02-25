A Sanremo c'è anche l'ex 883 Mauro Repetto | Io un fortissimo numero 2

(askanews) – Dopo il successo di Alla ricerca dell’Uomo Ragno, Mauro Repett o è impegnato nel suo nuovo spettacolo in giro per l’Italia «Ho trovato Spider Woman», ospite del Villaggio del Festival di Sanremo, ai microfoni di askanews ha raccontato il passaggio dall’eroe maschile di ieri alla supereroina contemporanea, capace di tessere nuove storie ed emozioni. Un tema che Repetto affronta con il suo stile inconfondibile: spontaneo, ironico, musicale e capace di parlare a più generazioni. «Guarda veramente ci tenevo a dire come la nostra generazione deve essere attenta a quello che dicono le donne, deve essere capace di essere all’altezza delle donne, non dobbiamo mai darvi per scontate perché il rischio della generazione precedente o anche di quando ero adolescente è di mettersi in pantofola a volte di non ascoltarvi e invece che chance che voi ci date parlandoci perché ci fate migliorare e noi dobbiamo essere alla vostra altezza. 🔗 Leggi su Amica.it

