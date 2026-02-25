A Sanremo 2026 per parlare dei bambini e di quello che sta accadendo a Gaza La guerra nei loro occhi non andrà mai più via vanno salvati | così Ermal Meta

Ermal Meta torna in gara al Festival di Sanremo tra i Big della 76esima edizione con il brano “Stella stellina” “che si ispira a quello che sta accadendo a Gaza. parla di una bambina sconosciuta, di una bambina senza nome e di un popolo senza voce”, racconta a FqMagazine il cantautore. Nella serata delle cover Meta proporrà “Golden Hour” con Dardust, co-autore di “Stella Stellina”. Il brano sanremese sarà incluso nel nuovo album “Funzioni Vitali”, il sesto album di inediti di Ermal Meta, in uscita il 27 febbraio. Secondo te i bambini che vivono la guerra che uomini e donne potranno diventare da grandi? I bambini che vivono la guerra non possono che crescere con quella guerra dentro gli occhi. Credo sia una di quelle cose che immagino non vada via facilmente, anzi che non vada via via per niente, cambia irrimediabilmente i bambini e li trasforma in qualcosa di diverso in quello che saranno gli uomini e le donne di domani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Ermal Meta a Sanremo 2026: «Canto una bambina di Gaza, un popolo senza voce. Non temo le polemiche, dirò quello che sento, anche se farà discutere»

Sanremo 2026, l'esordio dei baresi: Serena Brancale già in top 5. Ermal Meta ricorda i bimbi di Gaza

Temi più discussi: Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Festival di Sanremo 2026, il programma: cantanti e ospiti in scaletta, serata per serata; Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, cantanti, ospiti, cover e non solo: tutto quello che c’è da sapere sul Festival.

Pilar Fogliati ordina un Espresso Martini per Sanremo 2026: il colore capelli più chicSono tante le star che hanno ordinato il colore capelli Espresso Martini: del resto, è tra i più lussuosi e profondi e sofisticati del momento. Tra queste, ci sono Anne Hathaway, Zendaya, Gracie ... amica.it

Ero annoiato e ho pensato di andare al Festival, spero di arrivare ultimo. Chi non mi conosce, mi valuta per i tatuaggi e pensa che sia cattivo, si sbaglia: Chiello a ...Dall'FSK Satellite al Festival con un brano che è un oscillare tra ricordi e vuoto. A marzo il nuovo album Agonia ... ilfattoquotidiano.it

Alcuni cantanti in gara - RAF, J-Ax, Ermal Meta, Angelica Bove, Blind, El Ma e Soniko, Niccolò Filippucci, Mazzariello - raccontano i rituali e le scaramanzie che li accompagnano prima di salire sul palco - facebook.com facebook

Ermal Meta ha un punto di vista originale sul Festival di #Sanremo2026 : la sua camera d'albergo... x.com