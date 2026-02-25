A Rogoredo va in scena la Caporetto della propaganda per il Sì al referendum

Tra scudi penali e decreti sicurezza si articola la propaganda della maggioranza di turno che sta tentando di realizzare quello che è il sogno della politica italiana contemporanea: non avere nessun contropotere che ne possa compromettere la libertà assoluta di azione. Il sogno di essere immune da responsabilità di ogni genere, di poter agire in totale libertà da vincoli o limiti di qualsiasi tipo. Quello di liberarsi dallo spauracchio dei controlli giurisdizionali della Corte dei Conti ma, soprattutto, da quelli di legalità della Magistratura. La parola Costituzione ha perso appeal. Tra invocazioni vacue e richiami astratti e inconferenti, è in corso la sua demolizione fisica prima ancora che semantica. I cittadini italiani sanno veramente cosa impone la Costituzione al nostro Paese per potersi autodefinire democratico? E’ una domanda oggi purtroppo del tutto lecita per come si diffonda, tra le democrazie ‘occidentali’, l’idea che gli eletti dal popolo possano rivendicare la legittimità dell’esercizio del proprio potere al di sopra di tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:

Referendum, è scontro per un libro di testo ritenuto propaganda per il ‘no’. Vaccari (PD): “Così si spingono gli insegnanti ad autocensurarsi. Quel testo non era propaganda”

Valditara: “Gratteri indichi le scuole che fanno propaganda per il Sì al Referendum”

Temi più discussi: Rogoredo, la procura: il poliziotto ha sparato al ragazzo che fuggiva; Rogoredo, il pusher ucciso da Cinturrino con un solo colpo alla tempia. L'ipotesi della pistola finta messa in scena e le frasi dell'altro agente: Fui mandato da lui a prendere uno zaino; Sparatoria a Rogoredo, Giorgia Meloni sul poliziotto Cinturrino: Tradimento della nazione; Omicidio di Mansouri, cade la versione del poliziotto: Taglieggiava la vittima per denaro e droga.

Omicidio Rogoredo, trovati 5mila euro nella casa di Cinturrino. Il capo della polizia: Va destituito subitoGli investigatori hanno trovato 5mila euro in contanti nella casa di Carmelo Cinturrino a Carpiano (Milano). Vittorio Pisani, capo della polizia: Va destituito subito, indagini anche in commissariato ... fanpage.it

Rogoredo, dietrofront di Matteo Salvini sul poliziotto indagato: Se qualcuno sbaglia, va accertatoIl vicepremier, Matteo Salvini, tenta il dietrofront dopo aver difeso l’agente indagato: le indagini a Rogoredo mettono in discussione la versione ufficiale del poliziotto. notizie.it

La difesa del poliziotto omicida di Rogoredo e il silenzio sui carabinieri minacciati a Ramallah I MIEI PROSSIMI APPUNTAMENTI - Sabato 28 febbraio THIENE (Vicenza), alle 21.00 al teatro comunale sarò in scena con il mio monologo “Scomode verità. Dalla - facebook.com facebook

#CarmeloCinturrino ha sparato per paura durante un intervento a Rogoredo e poi ha alterato la scena del delitto. Il poliziotto lo ha ammesso davanti al giudice, chiedendo scusa e parlando di un gesto nato dal timore. x.com