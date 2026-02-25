A Pergine Valdarno Pieve Santo Stefano Ponte a Poppi e La Verna nuovi Atm

Poste Italiane ha installato nuovi ATM in alcuni uffici postali di aree rurali, tra cui Pergine Valdarno e Pieve Santo Stefano, per migliorare i servizi ai cittadini. La causa di questa scelta risiede nella necessità di offrire strumenti più sicuri e moderni, capaci di prevenire frodi e clonazioni di carte. I dispositivi integrano monitor digitali ad alta luminosità e tecnologie avanzate di sicurezza, come sistemi di macchiatura delle banconote e anti-skimming. La presenza di questi nuovi ATM mira a facilitare le operazioni quotidiane degli utenti.

Arezzo, 25 febbraio 2026 – Poste Italiane ha installato negli uffici postali di Pergine Valdarno, Pieve Santo Stefano, Ponte a Poppi e Verna i nuovi ATM Postamat dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e dispensatore innovativo, con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione delle carte di credito. I nuovi sportelli sono inoltre dotati di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite qr code e, disponibile tutti i giorni della settimana 24 ore su 24, consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista movimenti, ricariche telefoniche e carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.