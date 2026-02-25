Musica dal vivo anche sabato 28 febbraio al centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara.Sul palco dell'auditorium arrivano i King of Pain, la Sting e The Police tribute band, per una serata in cui ascoltare e cantare i brani più noti del cantautore, polistrumentista e attore britannico. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Sting paga 600mila sterline agli ex Police, colpa di una canzone maledetta che li ha divisi per sempreIn un’aula di tribunale a Londra si sta consumando l’ultimo capitolo di una delle saghe più turbolente della storia del rock.

Temi più discussi: A Novara una serata musicale dedicata a Sting e ai Police; Un Concerto per la vita con ForLife onlus; A Novara Concerto per la vita di Silvia Mezzanotte targato ForLife onlus; A chi s’ama si crede! Ribaltata Novara e ora si va ai Quarti!.

Diretta/ Scandicci Novara (risultato finale 3-1 (1-0)): vittoria toscana (25 febbraio 2026)Diretta Scandicci Novara streaming video tv, oggi 25 febbraio 2026: orario e risultato live della partita per la Champions League di volley femminile. ilsussidiario.net

A Romagnano Sesia una serata con Marco Buticchi tra avventura e storiaUn appuntamento pensato per chi ama i romanzi capaci di unire azione, mistero e grandi scenari storici: lunedì 23 febbraio, a Romagnano Sesia, il pubblico potrà incontrare Marco Buticchi, autore che n ... valsesianotizie.it

Il 20 febbraio serata d’avvio dell’attività di Baskin organizzata dal Consorzio C.A.S.A. https://www.buongiornonovara.com/il-20-febbraio-serata-davvio-dellattivita-di-baskin-organizzata-dal-consorzio-c-a-s-a/ - facebook.com facebook