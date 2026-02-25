A Modena il 7 marzo solo con la Fidelity

Il Modena ha scelto di affidarsi esclusivamente alla Fidelity per la trasferta di Empoli, a causa delle difficoltà logistiche e organizzative. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza e stabilità, considerando le tensioni recenti tra le due squadre. I tifosi del Cavalluccio sperano in una svolta importante, mentre i biancazzurri cercano di mantenere le distanze dai rivali romagnoli, che li precedono di sette punti in classifica. La partita si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre.

Non sarà facile, ma sarà importantissimo. Perché magari la svolta che i tifosi del Cavalluccio stanno aspettando da settimane, arriverà sabato a Empoli e soprattutto perché i biancazzurri sono e devono restare a distanza di sicurezza dai romagnoli, che a oggi li precedono di 7 punti: i 37 dei bianconeri corrispondono anche all’ottavo posto in classifica, mentre i padroni di casa, decimi con Carrarese e Padova, sono a 30. Pure loro alle prese con un recente passato arido di soddisfazioni, fatto di tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. E allora perché non andare di persona, ad assistere in presa diretta al nuovo tentativo della squadra di mister Mignani di rimettersi a correre? L’occasione è rappresentata anche dal fatto che la trasferta sarà libera per tutti i tifosi, contrariamente a quella successiva, il derby contro il Modena di sabato 7 marzo, quando per entrare allo stadio sarà necessario essere in possesso della Fidelity card. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

