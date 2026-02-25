a modena il 7 marzo solo con la fidelity

Il Modena ha scelto di affidarsi esclusivamente alla Fidelity per la trasferta di Empoli, a causa delle difficoltà logistiche e organizzative. La decisione mira a garantire maggiore sicurezza e stabilità, considerando le tensioni recenti tra le due squadre. I tifosi del Cavalluccio sperano in una svolta importante, mentre i biancazzurri cercano di mantenere le distanze dai rivali romagnoli, che li precedono di sette punti in classifica. La partita si presenta come un momento decisivo per entrambe le squadre.

Non sarà facile, ma sarà importantissimo. Perché magari la svolta che i tifosi del Cavalluccio stanno aspettando da settimane, arriverà sabato a Empoli e soprattutto perché i biancazzurri sono e devono restare a distanza di sicurezza dai romagnoli, che a oggi li precedono di 7 punti: i 37 dei bianconeri corrispondono anche all’ottavo posto in classifica, mentre i padroni di casa, decimi con Carrarese e Padova, sono a 30. Pure loro alle prese con un recente passato arido di soddisfazioni, fatto di tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare disputate. E allora perché non andare di persona, ad assistere in presa diretta al nuovo tentativo della squadra di mister Mignani di rimettersi a correre? L’occasione è rappresentata anche dal fatto che la trasferta sarà libera per tutti i tifosi, contrariamente a quella successiva, il derby contro il Modena di sabato 7 marzo, quando per entrare allo stadio sarà necessario essere in possesso della Fidelity card. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riforma disabilità, dal 1° marzo al via la terza fase in 40 province. Domanda solo con il nuovo certificato medico. Messaggio INPSL’INPS ha annunciato che dal 1° marzo 2026 entrerà in vigore la terza fase della riforma sulla disabilità, a causa della necessità di aggiornare le procedure amministrative.

Manutenzioni del verde a Modena, a marzo lavori per 180mila euroA Modena, nel 2026, sono previsti lavori di manutenzione del verde stradale per un valore di 180 mila euro, con inizio programmato a marzo.

Diretta/ Modena Sampdoria (risultato finale 1-2): Begic al 90esimo minuto! (Serie B, 7 febbraio 2026)Diretta Modena Sampdoria streaming video tv: i canarini non vincono in casa da tre mesi, i blucerchiati provano a invertire il loro trend. ilsussidiario.net

Serie A: 1 partite Serie B: 10 partite Coppa Italia: 1 partiteSerie B 2025/2026, 23a giornata. Cronaca minuto per minuto di Modena-Sampdoria: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it

