A Minervino Claudia De Lillo alias Elasti presenta Essere maschi

MINERVINO DI LECCE - Il gruppo famiglia “Oratorio San Tarcisio” della comunità di Minervino di Lecce assieme alla parrocchia “San Michele Arcangelo” organizzano la presentazione del libro di Claudia de Lillo, nota anche con lo pseudonimo “Elasti” “Essere maschi – Istruzioni per macchine apparentemente semplici”, edito da Up Feltrinelli. Appuntamento mercoledì 25 febbraio, alle ore 18, nei locali di Palazzo D'Oria in piazza Umberto I. Sarà un’occasione per riflettere sul mondo degli adolescenti di oggi. Aneddoti, storie, luci, ombre, un ponte tra generi diversi per capire e per capirsi. Perché solo conoscendosi si diventa grandi. Solo guardandosi ci si scopre simili. De Lillo è una scrittrice, giornalista e conduttrice radiofonica nata a Milano nel 1970. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

