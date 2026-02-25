A Legnago torna l' International Salieri Circus Award

Anche per questa sesta edizione sono previsti sette spettacoli, con artisti provenienti da molte parti del mondo, selezionati tra centinaia di candidature. Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 3 marzo 2026 e, a pochi giorni dalla chiusura della call, sono già oltre 400 le domande pervenute, con un livello artistico complessivo in crescita rispetto alle edizioni precedenti. Come sottolinea il direttore artistico Antonio Giarola: «Stiamo riscontrando un innalzamento significativo della qualità delle proposte, in particolare dal punto di vista della costruzione registica e drammaturgica dei numeri. L’introduzione del Premio alla Regia, avvenuta lo scorso anno e confermata anche per questa edizione, ha contribuito a rafforzare questo percorso, stimolando gli artisti a presentare progetti sempre più completi e consapevoli». Gli artisti selezionati si esibiranno in due spettacoli di selezione, completamente differenti tra loro, seguiti dall’Awards Gala finale, nel corso del quale verranno assegnati i premi ufficiali. 🔗 Leggi su Veronasera.it

