Il 27 febbraio si celebra, per la prima volta, la Festa nazionale del Corpo dopo l’istituzione dello scorso anno. La cerimonia al Comando di Latina Anche Latina celebra gli 87 anni del Corpo dei vigili del fuoco. Venerdì 27 febbraio ricorre la festa per l’anniversario della fondazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si celebra per la prima volta quest'anno dopo l’istituzione avvenuta con decreto del 27 febbraio 2025 e anche a Latina è in programma una cerimonia. L'occasione vuole rappresentare “il solenne momento di riconoscimento dell’impegno, della professionalità e dell’alto valore istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Vigili del Fuoco: 87 anni di storia tra memoria e porte aperteUn anniversario tra memoria e servizio: come i Vigili del Fuoco aprono le porte ai cittadini Alle 8 del mattino del 27 febbraio, presso la caserma...

Temi più discussi: Sportiva e sportivo dell'anno, al via le prenotazioni per partecipare alla cerimonia del 25 febbraio; A Latina la cerimonia per gli 87 anni dei vigili del fuoco; Latina celebra gli 87 anni dei Vigili del Fuoco, il 27 febbraio la cerimonia; Latina, al D’Annunzio i premi Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025.

Latina, Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025, modifiche a traffico e sosta per la cerimonia al Teatro D’AnnunzioA Latina modifiche a traffico e sosta il 25 febbraio 2026 per la cerimonia Sportiva e Sportivo dell’Anno al Teatro D’Annunzio. Ecco le strade interessate ... latinaquotidiano.it

Latina, al D’Annunzio la cerimonia di consegna dei premi Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025LATINA – Si terrà stasera ( 25 febbraio 2026) al Teatro D’Annunzio di Latina (alle 17) prenderà il via la premiazione degli atleti eletti Sportiva e Sportivo dell’Anno voluto dall’assessorato guidato ... radioluna.it

Latina, Sportiva e Sportivo dell’Anno 2025, modifiche a traffico e sosta per la cerimonia al Teatro D’Annunzio https://www.latinaquotidiano.it/latina-sportiva-e-sportivo-dellanno/ #Latina #SportivaDellAnno #SportivoDellAnno #Te - facebook.com facebook