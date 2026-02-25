a fine 2024 la nuova accusa iter processuale riavviato da zero

Youns El Boussetaoui ha presentato una nuova accusa a fine 2024, riavviando completamente il processo contro Massimo Adriatici. La decisione ha causato un nuovo inizio per il procedimento giudiziario, che si era fermato in passato. La vicenda coinvolge due persone con destini intrecciati, e ora il procedimento riparte da zero. La ripresa dell’iter giudiziario segna un nuovo capitolo in questa lunga storia.

La vicenda umana e giudiziaria che ha portato i destini di Youns El Boussetaoui e di Massimo Adriatici a intrecciarsi è iniziata la sera del 20 luglio 2021. Ed è cominciata prima che l'ex assessore alla Sicurezza del Comune di Voghera sparasse al trentanovenne marocchino uccidendolo. Quella sera Adriatici si trovava nel centro storico della città oltrepadana, con sé aveva la sua pistola Beretta calibro 22 regolarmente detenuta e con un colpo in canna, e come riportato nel capo d'imputazione definitivo della Procura di Pavia, stava compiendo quella che gli inquirenti hanno indicato come un'indebita ronda armata, di fatto pedinando El Boussetaoui.

