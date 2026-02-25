A Città della Scienza un weekend da maghi-scienziati tra pozioni e incantesimi

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend “La Scienza delle Pozioni” (.Ma dove vivono I cartoni?), un appuntamento affascinante, tra ampolle fumanti e formule misteriose, dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Bagnoli, sciopero a Città della Scienza: i lavoratori chiedono certezze sugli stipendiSciopero a Città della Scienza mercoledì 25 febbraio proclamato da Filcams CGIL: Certezze sulle retribuzioni ... fanpage.it

Città della Scienza, nuovo sciopero e presidio. Rsa: Stipendi a rate, tredicesima sparitaMercoledì 25 gennaio lo stop. Filcams Cgil: Sempre più urgente tavolo di confronto con la Regione ... msn.com

#Napoli- Magia o Scienza A città della Scienza un weekend da "Maghi Scenziati" Tra pozioni e incantesimi #Eventi #CittàdellaScienza #Magia #Weekend #Pozioni #Incantesimi #NanoTV - facebook.com facebook

"Scienza per la città": il #Cnr nelle scuole del quartiere Libertà a #Bari Fino al mese di maggio, 44 incontri trasformeranno le aule in veri e propri laboratori di scoperta, sperimentazione e creatività. Verso una stretta connessione tra #Cnr e territorio cnr.it/it/news x.com